Хакеры взломали аккаунт игрока «Севильи» Самира Насри и натвитили пошлятину про секс с врачом

27 декабря в твиттере Насри появилось несколько сообщений с нецензурной лексикой о его сексуальной связи с врачом, которая ставила ему капельницу. Как утверждалось в сообщениях, эту услугу ему заказала подруга по имени Анара.

Утром в среду Насри сообщил, что его аккаунт взломали. Все сообщения за вторник были удалены.

Права на Насри принадлежат «Манчестер Сити». Он выступает за «Севилью» на правах аренды.

В сезоне-2016/17 Насри в 10 матчах Примеры забил 2 мяча.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами