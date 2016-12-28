Eurosport
Хакеры взломали аккаунт игрока «Севильи» Самира Насри и натвитили пошлятину про секс с врачом
Болельщики могли подумать, что француз сошел с ума.
27 декабря в твиттере Насри появилось несколько сообщений с нецензурной лексикой о его сексуальной связи с врачом, которая ставила ему капельницу. Как утверждалось в сообщениях, эту услугу ему заказала подруга по имени Анара.
Утром в среду Насри сообщил, что его аккаунт взломали. Все сообщения за вторник были удалены.
- Права на Насри принадлежат «Манчестер Сити». Он выступает за «Севилью» на правах аренды.
- В сезоне-2016/17 Насри в 10 матчах Примеры забил 2 мяча.
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