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Хакеры взломали аккаунт игрока «Севильи» Самира Насри и натвитили пошлятину про секс с врачом

Хакеры взломали аккаунт Насри и натвитили пошлятину про секс с врачом
Eurosport

8 ч. назад

Болельщики могли подумать, что француз сошел с ума.

27 декабря в твиттере Насри появилось несколько сообщений с нецензурной лексикой о его сексуальной связи с врачом, которая ставила ему капельницу. Как утверждалось в сообщениях, эту услугу ему заказала подруга по имени Анара.

Утром в среду Насри сообщил, что его аккаунт взломали. Все сообщения за вторник были удалены.

  • Права на Насри принадлежат «Манчестер Сити». Он выступает за «Севилью» на правах аренды.
  • В сезоне-2016/17 Насри в 10 матчах Примеры забил 2 мяча.

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