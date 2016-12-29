7 фото докторов из клиники, где Насри вляпался в секс-скандал

Полузащитник «Севильи» Самир Насри завершает 2016 год крупным скандалом по поводу сексуальной связи с женщиной-врачом, ставившей ему капельницу. При этом в организм футболиста попало около литра жидкости, хотя допустимая ВАДА норма при отсутствии медицинских показаний составляет 50 миллилитров.

С такими докторами сложно не нарушить и правила по жидкостям, и нормы этики.

Во вторник в твиттере Насри появились сообщения о его сексуальной связи с врачом.

На следующий день Самир объявил, что его аккаунт взломали, но делом заинтересовалась ВАДА. Агентство расследует вопрос, зачем француз ставил капельницу с витаминным раствором.

Насри выступает за «Севилью» на правах аренды, а права на футболиста принадлежат «Манчестер Сити». Контракт Самира с «горожанами» рассчитан до 2019 года.

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