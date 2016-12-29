AFP
IFFHS признала игрока «Барселоны» Лионеля Месси лучшим плеймейкером 2016 года
Вместо «Золотого мяча».
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Аргентинец занял первое место в рейтинге, набрав 172 балла. Второая строчка с 66 баллами досталась его одноклубнику Андресу Иньесте. На третьей позиции – полузащитник «Реала» Тони Кроос (45 баллов).
Рейтинг составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран, передает официальный сайт IFFHS.
- Месси получил эту награду во второй раз подряд.
- В 2016 году Лионель стал чемпионом Испании и дошел до финала Кубка Америки с Аргентиной.
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