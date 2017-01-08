Распределяющая шляпа. На какой позиции ждут Филиппе Коутиньо в «Барселоне»

«В мире немного игроков, которые могли бы улучшить «Барселону», но я думаю, что Коутиньо – один из них. Когда Фил в форме, он лучший полузащитник в Европе. У него отличная техника, и он хорошо бы подошел под философию команды». В ноябрьском интервью Goal.com Хави тонко намекнул, что Филиппе созрел для перехода на «Камп Ноу». Возможно, легенда что-то знает.

Желание Коутиньо перейти в «Барселону», как бы он ни был привязан к «Энфилду», будет очевидным по трем причинам: это «Барса», Фил – бразилец (а для испано и португалоговорящих игроков попасть в испанский гранд – мечта), в Каталонии играют Неймар (друг детства) и Суарес (недавний партнер).

Связка с Иньестой

Будем честны, эта «Барселона» нуждается в капитане. Без него билд-ап каталонцев разваливается при активном прессинге, и продвигать мяч в финальную треть сложнее. Разница в игре «Барсы» с Иньестой в составе и без него слишком очевидна: с испанцем в старте «блауграна» не прижала только «Атлетико» (хотя и там Андрес был лучшим по версии WhoScored, что говорит как минимум о статистической полезности Иньесты на поле), а когда он выходил на замену в тяжелых ситуациях, то всегда улучшал игру – организовал камбэк в Виго и наладил выход из обороны с «Мадридом». Но если использовать Коутиньо в паре с Иньестой, состав «блауграны» сильно перекосит в атаку, и баланс будет нарушен.

Именно Иньесте в этой паре придется играть ниже. Хотя Коутиньо и любит отбирать мяч и участвовать в контрпрессинге, ошибки бразильца в обороне пока не может исправить даже Юрген Клопп. Такой вариант не принесет ничего плохого в играх против эйбаров и леганесов, но в больших встречах это выйдет команде боком. Баланс средней линии в топ-матчах играет очень важную роль. Пример – приказ Переса убрать Каземиро перед Эль Класико в ноябре 2015-го обернулся для «сливочных» четырьмя безответными голами. Отсутствие явного разрушителя перекосило и без того атакующий состав «Реала» настолько, что «Барса» очень просто разбивала прессинг «сливочных» и находила разрывы между их линиями обороны и полузащиты.

Связка с Гомишем

Допустим, Андрес все же заканчивает. Испанцу уже 32, скоро он столкнется либо с невозможностью играть каждый матч, либо с падением уровня. В таком случае в составе его заменит взятый на перспективу из «Валенсии» Андре Гомиш, который пока не впечатляет. А пора бы – иначе бюджетная версия португальца Денис Суарес (3 миллиона евро против 35 за Гомиша) забронирует вакантное место в основе.

Связка Коутиньо с действующим чемпионом Европы будет смотреться более органично, нежели с бывшим, но тут две проблемы. Во-первых, есть большие сомнения насчет реализации потенциала Гомиша – от него потребуется стабильно высокий уровень игры, если в тройке полузащиты он будет диспетчером. У заклятых врагов из Мадрида эту роль исполняет великолепный Тони Кроос – Андре будут равнять по немецкому стандарту, чего в нынешней форме он не выдержит. Во-вторых, «Барсе» будет нужен организатор в среднюю треть поля. Сейчас генерацией ключевых пасов занимается Иньеста, но Гомиш с этой ответственностью не справится.

Коутиньо – ведомый игрок, и ему нужен ведущий. Гомиш на это дело не подписывался, поэтому их связка себя точно не оправдает. Возможно, взросления Андре придется ждать слишком долго.

Связка с Ракитичем

Такой вариант выглядит сбалансированнее и качественнее, чем пара с Гомишем: в полузащите «Барсы» у хорвата лучшие показатели отборов (1,8 за 90 минут, Гомиш – 1,3, Иньеста – 0,8) и перехватов (1,3 против 0,5 у Гомеша и 0,8 у Иньесты). Ракитич привносит в игру нужный баланс, выполняя незаметную глазу гору черновой работы. Сейчас Иван – связующее звено между Бускетсом, держащим нити игры «Барсы» в те моменты, когда свободен от опеки, и Иньестой, который тянется ближе к атакующей тройке.

Хорват хорошо читает игру, видит движение партнеров и сможет подчищать за Филиппе. В перспективе такая пара в полузащите выглядит наиболее логичной, чем все предыдущие. Ракитич и Коутиньо – потенциально новые Хави и Иньеста.

Место в атакующей тройке

Суарес всем доволен, про Неймара ходят нелепые слухи с участием «ПСЖ» и «Реала», а вот Месси пока не торопится продлевать контракт и – почему нет – может уйти в конце года. Если Лео исчезнет, а Туран основательно провалится в запас, Коутиньо займет место справа и получит партнеров мечты: друга детства и отличного бывшего одноклубника.

Коутиньо максимально полезен в атакующей тройке слева – это видно и в сезоне-2016/17 (5+5 за 13 игр). Однако в «Барсе» сладкое место отведено Неймару. Старые приятели играют вместе в сборной, и там Филиппе успешно закрывает правый фланг атаки: он вытеснил оттуда профильного вингера Виллиана, и болельщики от этого в восторге. Коутиньо смещается в центр, обостряет, создает шансы партнерам, бьет и забивает сам.

При переходе в «Барсу» от игры Коутиньо на позиции правого инсайда выиграют все – и «селесао», и «блауграна», и сам футболист. Филиппе сконцентрируется на одном амплуа в клубе и в сборной (сам Коутиньо понимает важность Неймара и готов играть на непрофильном фланге) и станет таким образом универсальнее – умение действовать на родной позиции останется с бразильцем на всю жизнь.

Лавка

Проблема в том, что Маленький волшебник получит гарантированное место в атаке только в случае ухода кого-то из трио МСН. Если Коутиньо выдадут сине-гранатовую джерси, у болельщиков будут основания подозревать, что либо Неймар, либо Иньеста, либо Месси покинут «Барселону» уже летом.

Если же никто из ключевых игроков не оставит «Барсу», тогда Коутиньо станет Тураном 2.0: его ждет основа только в ничего не решающих матчах, чтобы подменять выбывших звезд из полузащиты или трезубца. Луис Энрике не будет перекраивать всю систему, если ключевые игроки останутся. И раз уж «Барса» сделала Фила главной трансферной целью, «красные» не отпустят первую звезду меньше, чем за 60-75 миллионов евро, а за игрока скамейки платить такие деньги просто бессмысленно. Тренерский штаб должен быть уверен в том, что Коутиньо найдется место на поле – болельщики просто не поймут бесцельной траты такой суммы.

Путь Коутиньо к «Барселоне» – постепенный прогресс: переезд в Европу («Интер»), годичная разведка города в «Эспаньоле», стажировка на «Энфилде». Филиппе осталось дождаться, когда его билет в футбольный Хогвартс оплатят. Он наконец сможет оказаться рядом с другими волшебниками, а факультет определит лишь время.

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