Жорже Мендеш: «Китайский клуб предлагал «Реалу» 300 миллионов евро за Криштиану Роналду»

«Один китайский клуб прелагал «Реалу» 300 миллионов евро за Роналду и больше 100 миллионов евро в год самому игроку. Но деньги значат не все. «Реал» – клуб всей его жизни», – заявил агент португальца Жорже Мендеш в интервью Sky Sport.

По информации Танкреди Пальмери, Роналду предлагали 150 млн евро в год.

В контракте Криштиану Роналду прописаны отступные в размере 1 млрд евро.

В четверг «Шанхай Гринлэнд Шеньхуа» объявил о подписании контракта с Карлосом Тевесом. Аргентинец стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с годовым окладом в 40 млн евро.

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