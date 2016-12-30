Маленький принц. Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн в «МЮ» – главный трансфер 2017 года

Антуан Гризманн – самое взрывное открытие последних двух лет. Парень взялся из ниоткуда (ладно, из Басконии), за полгода впитал идеи Симеоне и превратился в одного из самых эффективных форвардов Европы. Пижонский светлый хохолок позади. Впереди – батл за «Золотой мяч» с Роналду и Месси. Антуан универсален (а не чистый страйкер, как Суарес), много забивает (а не как Погба), редко болеет (а не как Бэйл) и хочет стать лучшим уже сейчас (а не как Неймар, готовый вечно топтаться за Лео). Если кто и убьет десятилетнюю традицию Ballon d’Or, то этим человеком будет Гризманн.

У француза есть лишь одна проблема – его клуб. В это крайне сложно поверить, но Антуан выиграл с «Атлетико» всего один титул – Суперкубок Испании в 2014 году (тогда Гризманн был новичком). Остальное – третьи места, поражения в финалах, тоска на лице Симеоне и печальные вздохи «Кальдерона». В этом сезоне «Атлетико» окончательно мутировал в команду, которой плевать на все, кроме Лиги чемпионов. С одной стороны, Эль Чоло прав: ресурсов на два важных турнира явно не хватит. С другой, Диего рискует: можно и рано вылететь из ЛЧ (вообще запросто), и не попасть туда по итогам Ла Лиги-2016/17.

При любом раскладе, Гризманн достоин большего. Он уже с трудом находит мотивацию в Мадриде. Сравните его игры в ЛЧ с тем, что француз демонстрирует в Испании: даже по рейтингам WhoScored видно, что Европа возбуждает его гораздо сильнее.

Антуану нужны тренер, который не думает об «Интере», бюджет, у которого нет лимитов, и клуб, который нацелен только на первые места везде. Об этике трансфера можно даже не думать: для «Атлетико» регулярные продажи лидеров – нормальный бизнес, а не маленькие трагедии, как для дортмундской «Боруссии».

Основная борьба за Гризманна развернется между «МЮ» и «Ман Сити». Правильный выбор – переезд на «Олд Траффорд», а не стагнация под крылом Гвардиолы.

Во-первых, еще на Евро-2016 Антуан подружился с Погба. С тех пор лидер «Атлетико» трижды говорил про «Юнайтед»: отметил, что следит за «дьяволами», назвал их великим клубом и сообщил, что хотел бы играть вместе с Полем чаще. В «Сити», если что, двое французов, но оба (Санья и Клиши) из другого поколения. К тому же от них явно скоро избавятся (контракты до июня 2017-го).

Во-вторых, покупку Гризманна одобрил великий Пол Скоулз. Его благословение – это гарантированный иммунитет от критики и несколько месяцев на полную адаптацию. Мощь Скоулза нельзя недооценивать: этот скромный рыжеволосый мужчина зарекомендовал себя влиятельным, авторитетным и адекватным экспертом. На его выступления реагировал даже Ван Гал, потому что цитаты Пола моментально расползались по всем британским медиа.

В-третьих, Жозе Моуринью давно мечтает воспитать лучшего футболиста мира. Азар оказался ментально слабым для этой роли («Никогда не буду забивать больше Роналду и Месси»), а у Гризманна нет внутренних барьеров. Уже в 2016-м он почувствовал: Криштиану совсем близко, его вполне реально догнать, если вкалывать и приносить своим командам трофеи, а не финалы. С поддержкой Моура Антуан сможет творить сумасшедшие вещи – португалец сфокусирован на личностях, а не на системе, как Гвардиола.

В-четвертых, Гризманну предстоит важнейшая миссия: вытянуть легендарный клуб из кризиса на прежний уровень. После ухода сэра Алекса нападение «МЮ» было либо древним (Ибра, Руни), либо хрупким (РВП), либо слишком молодым и нестабильным (Депай, Марсьяль, Рэшфорд). Антуан – первый состоявшийся форвард в идеальном футбольном возрасте, которого «дьяволы» подпишут аж с 2013 года. И от результативности французского напа зависит, будет ли «Юнайтед» вновь бороться за золото АПЛ и победу в ЛЧ.

В «Сити» Гризманна поставят в атаку и адаптируют под схемы Гвардиолы – стиль «горожан» уже сформировался. В «МЮ» ситуация развернется по другому сценарию: там ради него перестроят всю игру.

Уехав на «Этихад», Антуан согласится на комфорт, спокойствие и гору денег. Выбрав «Траффорд», Гризманн не только набьет кошелек, но и докажет: он – мужчина, готовый брать на себя ответственность и тащить команду, которая все еще восстанавливается после клинической смерти.

Его трансфер – ключевой в новейшей истории «МЮ»: если «дьяволам» не поможет даже Гризманн, то их можно вычеркивать из реестра топ-клубов.

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