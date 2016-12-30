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«Барселона» – лидер по средней зарплате в Ла Лиге

«Барселона» – лидер по средней зарплате в Ла Лиге
Eurosport

Вчера в 14:09

Годовая зарплата каждого каталонца – 7,1 млн евро.

«Реал» на второй строчке с серьезным отставанием: в среднем игрок «Мадрида» получает 6,3 млн евро в год. «Атлетико» на третьем месте – 3,2 млн.

Самая бедная команда Ла Лиги – «Леганес». Ее футболисты имеют в год только 343 тысячи евро, сообщает AS.

  • После 16 туров чемпионата Испании «Реал» лидирует в таблице (37 очков). «Барса» – вторая (34 очка).
  • В 2016 году мадридцы выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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