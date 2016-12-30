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Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович: «Криштиану Роналду не естественный. Бразильский Роналдо был лучше»

Ибрагимович: «Роналду не естественный. Бразильский Роналдо был лучше»
Eurosport

Вчера в 16:42

Забыл сказать, что Златан круче обоих.

Форвард рассказал, кого он считает сильнейшим из трио – Роналдо, Роналдиньо и Криштиану Роналду.

«На мой взгляд, лучший – феномен Роналдо. Роналдо – это олицетворение футбола. Что бы он ни делал, все вызывало восхищение – дриблинг, бег, голы... Это был настоящий феномен. Это не результат тренировок, такого футболиста не сделать, им надо родиться. Он такой только один.

С Роналдиньо мы играли вместе в «Милане». Тогда был не лучший период в его карьере, но мне нравилось играть вместе с ним, он носился по полю со своей прической, шел в дриблинг и при желании мог сделать детей из тех, кто ему противостоял.

Что касается третьего, то с ним мы не поиграли. Это другой случай, потому что Криштиану – это результат тренировок. Он не естественный», – приводит слова Ибрагимовича ESPN.

  • С лета-2016 Ибрагимович выступает за «Манчестер Юнайтед». Швед забил 17 голов в 26 матчах за клуб.
  • Бразилец Роналдо завершил карьеру в 2011 году в «Коринтиансе».
  • В декабре Роналдиньо заявил, что готов бесплатно играть за «Шапекоэнсе». В последствии эту информацию опроверг его агент.

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