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Чезаре Пранделли уволен из «Валенсии» спустя 3 месяца

Пранделли уволен из «Валенсии» спустя 3 месяца
Eurosport

23 ч. назад

Итальянский тренер не приручил «летучих мышей».

Главной причиной увольнения Пранделли стали неудовлетворительные результаты «Валенсии». Исполнять обязанности главного тренера будет Воро Гонсалес.

Пранделли возглавил «Валенсию» 1 октября 2016 года: в испанском клубе итальянец не проработал и 3 месяцев.

  • В чемпионате Испании-2016/17 «летучие мыши» набрали 12 очков после 15 игр и занимают 17-е место.
  • За последние 4 года в «Валенсии» работало 10 тренеров.
  • Ранее Пранделли работал с «Пармой», «Ромой», «Фиорентиной» и «Галатасараем».
  • В 2010-14 годах Чезаре возглавлял сборную Италии, с которой завоевал серебро Евро-2012, но провалился на чемпионате мира-2014, не выйдя из группы.

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