Eurosport
Чезаре Пранделли уволен из «Валенсии» спустя 3 месяца
Итальянский тренер не приручил «летучих мышей».
Главной причиной увольнения Пранделли стали неудовлетворительные результаты «Валенсии». Исполнять обязанности главного тренера будет Воро Гонсалес.
Пранделли возглавил «Валенсию» 1 октября 2016 года: в испанском клубе итальянец не проработал и 3 месяцев.
- В чемпионате Испании-2016/17 «летучие мыши» набрали 12 очков после 15 игр и занимают 17-е место.
- За последние 4 года в «Валенсии» работало 10 тренеров.
- Ранее Пранделли работал с «Пармой», «Ромой», «Фиорентиной» и «Галатасараем».
- В 2010-14 годах Чезаре возглавлял сборную Италии, с которой завоевал серебро Евро-2012, но провалился на чемпионате мира-2014, не выйдя из группы.
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