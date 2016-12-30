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Златан Ибрагимович: «МЮ» может выиграть АПЛ»
Математически швед прав.
«Я счастлив, хотя мог бы быть еще счастливее. Сохранил ли «МЮ» шансы на титул? Думаю, да. Был момент, когда наши результаты не соответствовали хорошей игре, которую мы демонстрировали, но мы остались в гонке, а отставание сокращается.
Надеюсь, другие команды будут ошибаться, и разрыв между нами станет еще меньше. Мы упорно работаем над этим и верим в успех. Никаких оправданий. Мы здесь, чтобы продемонстрировать все, на что способны. А мы способны на чемпионство», – сказал Ибрагимович ESPN.
- За тур до окончания первого круга «МЮ» идет шестым, отставая от лидирующего «Челси» на 13 очков.
- В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 17 мячей в 26 официальных матчах.
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