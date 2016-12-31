AFP

Форвард «Реала» Криштиану Роналду: «Подтолкну сына к карьере футболиста, но только не вратаря»

Роналду: «Подтолкну сына к карьере футболиста, но только не вратаря»
Eurosport

7 ч. назад

Португалец хочет, чтобы Криштианинью пошел по его стопам.

«Безусловно, я хочу, чтобы мой сын стал футболистом, как папа. Понимаю, что это большой вызов и нелегкое дело.

Он станет тем, кем захочет, я не стану на него давить. Я лишь немного подтолкну к карьере футболиста. Но не вратаря – хочу, чтобы он был нападающим. Но он станет тем, кем захочет», – цитирует Роналду Goal.com.

  • Роналду забил 16 голов в 19 официальных матчах сезона-2016/17.
  • В 2016 году Криштиану выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный ЧМ с «Реалом», а со сборной Португалии стал чемпионом Европы.
  • В декабре он в четвертый раз получил «Золотой мяч».
  • Летом 2017 года сыну Роналду Криштианинью исполнится 7 лет.

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