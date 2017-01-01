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Лео Месси стал лучшим клубным бомбардиром в Европе из-за незасчитанного гола Златана Ибрагимовича

Месси стал лучшим клубным бомбардиром в Европе из-за незасчитанного гола Ибрагимовича
Eurosport

Вчера в 18:48

Крутейший плеймейкер еще и забивает больше всех.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим клубным бомбардиром европейского футбола в 2016 году с 51 забитым мячом. Аргентинец только на один гол опередил Златана Ибрагимовича из «МЮ».

31 декабря Ибрагимович мог догнать Месси, но его каратистский голасо в ворота «Мидлсбро» отменили, поскольку Ли Мэйсон усмотрел в действиях шведа опасную игру против вратаря Виктора Вальдеса.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду с 42 мячами занял четвертое место, пропустив вперед обладателя «Золотой бутсы»-2015/16 Луиса Суареса (48). Пятерку замкнул нападающий «Баварии» Роберт Левандовский (39).

  • В 2016 году Месси стал чемпионом Ла Лиги, выиграл Кубок Испании и дошел до финала Кубка Америки с Аргентиной.
  • В декабре Лионель был признан IFFHS лучшим плеймейкером года.
  • Ибрагимович выиграл Лигу 1, Кубок Франции, Кубок французской лиги с «ПСЖ», а в июле перешел в «МЮ».

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