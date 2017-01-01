Яростная реакция твиттера и Марсело на оскорбительное поздравление Тони Крооса

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поздравил подписчиков в твиттере с 2017 годом, поставив вместо последних двух цифр флаги Бразилии и Германии.

Шутка стала отсылкой к знаменитому разгрому бразильцев в полуфинале их домашнего чемпионата мира, и многие ее не оценили.

Партнер Крооса по «Реалу» Марсело спустя какое-то время тоже опубликовал поздравление, в котором помимо счастья и здоровья большими буквами пожелал всем уважать друг друга.

Сам Кроос получил множество сообщений, в которых особой популярностью пользовались финал ЧМ-2002 (Бразилия победила Германию 2:0) и намеки на преимущество пентакампеонов по количеству титулов.

Не обошлось и без фюрера.

И без намеков на проблемы Германии с мигрантами из Ближнего Востока.

В сезоне-2016/17 Кроос забил 1 гол и отдал 9 голевых передач в 20 официальных матчах.

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