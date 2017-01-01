Зизу вечен. Зинедин Зидан как лучший менеджер года

3 января 2016 года Испанию разбудила громокипящая новость. Бенитес, которого Флорентино Перес зачем-то назначил вместо Карло Анчелотти, уволен, унижен и официально признан профнепригодным. При Рафе сезон «Реала» катился в ад: в Ла Лиге был разгром в Эль Класико и унылая борьба за второе место, в ЛЧ – тоска на фоне суперстабильных «Барсы» и «Баварии», в Кубке Испании – позор имени Дениса Черышева.

Принимая эту развалюху, Зинедин Зидан рисковал всем – он ведь даже не проводил сборов. Перед глазами были Кларенс Зеедорф и Пиппо Индзаги – легенды, которые пришли, облажались, похоронили тренерские карьеры. Зидана такой расклад не устраивал, но и отказаться он не мог. Второго шанса сумасшедший Перес бы не дал. В итоге жизнь отблагодарила Зинедина за смелость. Если говорить объективно, случилось чудо.

«Реал» стал лучшей командой мира

В Испании – больше всех очков за 2016-й. В Европе – Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА. В мире – победа на хилом, но относительно престижном чемпионате планеты. Фанаты статистики тоже в экстазе: у «Реала» – два поражения за год, причем одно (от «Вольфсбурга») тупо сгорело. Суперстабильность и неуязвимость «Мадрида» нельзя объяснить только везением. Зидан превратил команду в аналог Магнуса Карлсена: норвежец может сыграть вничью, но уступить – никогда. У сегодняшнего «Реала» абсолютно железная воля, воспитанная Зинедином в раздевалке. Камбэк с «Вольфсбургом» (хет-трик Роналду), три спасительных удара Серхио Рамоса – все это взялось не из воздуха, а из опыта. Футболист-Зидан ненавидел проигрывать, тренер-Зидан прививает такую же философию. И это правильно.

Криштиану стал однозначно лучшим футболистом на Земле

«Золотой мяч» он уже получил, впереди – награда от ФИФА. Почему так вышло? Дело не только в Роналду. Существует простая закономерность: с Анчелотти Криш дважды брал «ЗМ», потом Карло убрали, и приз утек к Лео, а затем «Реал» возглавил ученик итальянца, и Ballon d’Or вернулся на «Бернабеу». Если при Бенитесе португалец тратил время на бунт и споры с тренером, то авторитет Зидана он признал сразу. Зинедин сказал, Роналду сделал – механизм именно таков. Единственный бунт случился во время игры с «Лас-Пальмасом» (2:2), когда Криштиану послал тренера перед заменой, но и эту историю Зидан моментально уладил. Его главное достижение в том, что Роналду четко понимает иерархию: португалец вынужден уважать Зизу за то, каким тот был игроком.

Флорентино Перес вылечил шопоголизм

Президент элементарно ушел в тень и занимается полезными делами, а не поиском суперзвезд, которых некуда деть. Летом «Реал» провел самую вдумчивую, аккуратную и рациональную трансферную кампанию в новом тысячелетии. Он забрал топового форварда, избавился от неликвида и вышел в плюс – браво. Осенью «Мадрид» продлил контракты с лидерами – тоже гениальный шаг. Все действия Фло в 2016-м – демонстрация того, что он полностью доверяет главному тренеру. Зидан моментально стал коучем-менеджером, и это натуральное волшебство.

«Я в общем-то не люблю болтать», – с этой фразы стартуют «Правила жизни» Зизу. Ему и не нужны лишние разговоры – хватает взгляда или пары доходчивых слов. С ним никто не лезет в открытый конфликт, любая его просьба сразу выполняется. Он тренирует на высоком уровне всего год, но кажется, что уже гораздо дольше. А еще он точно нашел свою команду. Если в Европе сейчас и есть тренер, способный повторить путь сэра Алекса Фергюсона, то его зовут Зинедин Зидан.

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