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Mundo Deportivo: Дарио Срна из «Шахтера» может отказать «Барселоне» из-за маленькой зарплаты

Mundo Deportivo: Срна может отказать «Барселоне» из-за маленькой зарплаты
Eurosport

10 ч. назад

Не сыграть на «Камп Ноу» из-за скромного гонорара.

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна сомневается по поводу перехода в «Барселону».

Mundo Deportivo сообщает, что хорватский защитник взвешивает за и против. 34-летний футболист не хочет терять в зарплате («Барса» готова платить ему значительно меньше того, что он получает на Украине), при этом Срна хотел бы поиграть на «Камп Ноу».

Дарио рассчитывает получать в «Барселоне» столько же, сколько другой хорват – Иван Ракитич. По сообщениям испанских медиа, зарплата Ракитича – 8 миллионов евро.

Хорват встречался со спортивным директором каталонского клуба Робертом Фернандесом, а также со всеми боссами «Барселоны». Сейчас Срна отдыхает в Дубае вместе с партнерами по сборной, Лукой Модричем и Матео Ковачичем.

  • Дарио выступает за донецкий «Шахтер» с 2003 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.

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