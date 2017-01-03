Денис Черышев проведал больных детей

Российский форвард «Вильярреала» Денис Черышев поучаствовал в благотворительной акции клуба. Вместе с партнерами по команде он навестил детей в больнице Кастельона, где футболисты дарили подарки.

Подобное мероприятие руководство «Вильярреала» проводит второй год подряд совместно с Департаментом здравоохранения Кастельона, пишет Еlmundo.

По информации Mundo Deportivo, «Вильярреал» планирует продать игрока зимой, а среди претендентов значится «Депортиво».

Летом 2016-го «Вильярреал» выкупил Черышева у «Реала» за 7 млн евро.

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