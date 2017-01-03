Пепе снова вылетел на месяц из-за травмы икроножной мышцы

Португалец получил повреждение, от которого восстановился несколько дней назад. Он провел лишь несколько тренировок, и снова почувстовал боль.

Ожидается, что защитник вернется в строй через месяц и успеет набрать форму к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (15 февраля), сообщает Goal.com.

Последний матч за «Реал» 33-летний Пепе провел 10 декабря против «Депортиво».

По информации The Sun, Пепе интересуется Жозе Моуринью.

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