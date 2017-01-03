Imago

Антуан Гризманн: «Меня бесят вопросы о будущем»

Гризманн: «Меня бесят вопросы о будущем»
Eurosport

Вчера в 15:57

Журналисты достали полузащитника «Атлетико».

«Не могу понять, почему никто не спрашивает о подобном у Роналду, Месси или Бэйла. Я счастлив в «Атлетико», получаю удовольствие. Не спрашивайте меня больше о будущем», – убедительно попросил журналистов в интервью AS Гризманн.

Имя 25-летнего француза регулярно связывают со слухами о переходе в богатые клубы. В начале нового года предметный интерес к Антуану проявил «Манчестер Юнайтед».

  • Вместе с Роналду и Месси французский полузащитник «Атлетико» претендует на звание лучшего игрока 2016 года по версии ФИФА. Церемония состоится 9 января в Цюрихе.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер сбацал на воображаемом бонго и покорил трибуны

00:53
Популярные видео
Лэмпард, Роналдиньо и еще 14 винтажных свободных агентов
7 480 просмотров15 ч
Лёб выиграл второй этап «Дакара» среди внедорожников
 172 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться
1
Лионель Месси унизил партнеров на тренировке, забив издевательски красивый гол
2
Зинедин Зидан: «За год, проведенный в «Реале», я потерял больше волос»
3
«Барселона» рассматривает главного тренера «Эвертона» Роналда Кумана в качестве замены Луису Энрике
4
7 фото докторов из клиники, где Насри вляпался в секс-скандал
5
Антуан Гризманн: «Меня бесят вопросы о будущем»
6
Маленький принц. Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн в «МЮ» – главный трансфер 2017 года
7
Зизу вечен. Зинедин Зидан как лучший менеджер года
8
Яростная реакция твиттера и Марсело на оскорбительное поздравление Тони Крооса
14 ч. назад
Зинедин Зидан: «За год, проведенный в «Реале», я потерял больше волос»
Вчера в 21:33
Лионель Месси унизил партнеров на тренировке, забив издевательски красивый гол
Вчера в 20:30
«Барселона» рассматривает главного тренера «Эвертона» Роналда Кумана в качестве замены Луису Энрике
Вчера в 15:57
Антуан Гризманн: «Меня бесят вопросы о будущем»
Вчера в 15:29
Пепе снова вылетел на месяц из-за травмы икроножной мышцы
Вчера в 12:22
Денис Черышев проведал больных детей
02/01/2017 в 20:06
Mundo Deportivo: Дарио Срна из «Шахтера» может отказать «Барселоне» из-за маленькой зарплаты
01/01/2017 в 17:25
Зизу вечен. Зинедин Зидан как лучший менеджер года