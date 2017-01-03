Антуан Гризманн: «Меня бесят вопросы о будущем»

«Не могу понять, почему никто не спрашивает о подобном у Роналду, Месси или Бэйла. Я счастлив в «Атлетико», получаю удовольствие. Не спрашивайте меня больше о будущем», – убедительно попросил журналистов в интервью AS Гризманн.

Имя 25-летнего француза регулярно связывают со слухами о переходе в богатые клубы. В начале нового года предметный интерес к Антуану проявил «Манчестер Юнайтед».

Вместе с Роналду и Месси французский полузащитник «Атлетико» претендует на звание лучшего игрока 2016 года по версии ФИФА. Церемония состоится 9 января в Цюрихе.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме