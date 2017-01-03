«Барселона» рассматривает главного тренера «Эвертона» Роналда Кумана в качестве замены Луису Энрике

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике может покинуть клуб и уступить место Роналду Куману. По информации Sportitalia, голландский коуч «Эвертона» сменит работу уже летом по истечению контракта между «красно-синими» и Энрике. Помимо Кумана в шорт-листе «Барсы» так же значится фамилия главного тренера «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

Луис Энрике возглавляет «Барселону» с мая 2014 года.

Роналд Куман уже руководил каталонским клубом с 1998 по 2000 год.

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