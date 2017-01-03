Лионель Месси унизил партнеров на тренировке, забив издевательски красивый гол

Лео Месси на очередной тренировке «Барселоны» показал, насколько качественно он доставляет соперникам моральную боль. Во время двусторонки аргентинец в коронном стиле разобрался с несколькими основными защитниками команды и забил гол между ног сразу двум игрокам. Наибольшее удовольствие от действий Лео получил Арда Туран.

В 2016 году Месси занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».

С 51 голом аргентинец стал лучшим клубным бомбардиром Европы 2016 года.

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