Eurosport
Лионель Месси унизил партнеров на тренировке, забив издевательски красивый гол
Самый неприятный момент в жизни Самуэля Умтити и Яспера Силлессена.
Лео Месси на очередной тренировке «Барселоны» показал, насколько качественно он доставляет соперникам моральную боль. Во время двусторонки аргентинец в коронном стиле разобрался с несколькими основными защитниками команды и забил гол между ног сразу двум игрокам. Наибольшее удовольствие от действий Лео получил Арда Туран.
- В 2016 году Месси занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
- С 51 голом аргентинец стал лучшим клубным бомбардиром Европы 2016 года.
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