AFP
Зинедин Зидан: «За год, проведенный в «Реале», я потерял больше волос»
Француз давно не смотрелся в зеркало.
«За год, проведенный в качестве тренера «Реала», я потерял больше волос. Сейчас стресс несколько спал. Нервы еще играют, но уже меньше.
Я постоянно хочу улучшаться. Это всегда актуально, даже во время карьеры игрока. В любой момент можно стать лучше. Об этом говорю футболистам как их тренер. Я страстно люблю игру. С радостью работаю каждый день. Так будет всегда», – цитирует Зидана Marca.
- Зидан возглавил «Реал» 4 января 2016 года.
- Под руководством француза мадридцы выиграли Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.
- «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков в 15 турах.
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