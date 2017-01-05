AFP

Зинедин Зидан: «Криштиану Роналду будет играть в субботу – он достаточно отдохнул»

Зидан: «Роналду будет играть в субботу – он достаточно отдохнул»
Eurosport

Вчера в 16:01

Португалец появится на поле в матче с «Гранадой».

«Роналду не будет отдыхать в субботу, он будет играть. Он сыграет достаточно матчей в оставшейся части сезона. Не волнуйтесь. Это игрок, который делает результат.

Хамес? Он провел отличный матч с «Севильей». То же касается и остальных игроков», – цитирует Зидана Goal.com.

  • Роналду пропустил игру с «Севильей» (3:0) в Кубке Испании.
  • В 17-м туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Гранадой». Игра состоится в субботу, 7 января.

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