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Хосеп Гвардиола: «Скажу Капелло, что не стану президентом «Барселоны» – это работа для Пике»

Гвардиола: «Скажу Капелло, что не стану президентом «Барселоны» – это работа для Пике»
Eurosport

23 ч. назад

Тогда в Ла Лиге начнется настоящее веселье.

Хосеп Гвардиола ответил на слова экс-тренера «Реала» и сборной России Фабио Капелло, предсказавшего испанцу работу во главе руководства «Барселоны».

«Мне посчастливилось поиграть под руководством Фабио Капелло, и я скажу ему, что никогда не стану президентом «Барселоны». Это работа для Пике», – цитирует Пепа Гвардиолу Marca.

  • Гвардиола провел в «Роме» при Капелло первую половину сезона-2002/03, но сыграл только 8 матчей из-за дисквалификации за допинг.
  • В качестве тренера «Барселоны» Гвардиола выиграл 14 трофеев за 4 сезона. Впоследствии Пеп тренировал «Баварию», а летом 2016 года возглавил «Сити».
  • После 20 туров «горожане» занимают четвертое место в АПЛ.
  • Пике неоднократно позволял себе издевательские насмешки над «Реалом».

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