Ольга Бузова переключила внимание с Дмитрия Тарасова на Габи из «Атлетико»

После победы в Кубке Испании над «Лас-Пальмасом» (2:0) капитан «Атлетико» Габи поздравил через инстаграм всю команду за отличную игру. Запись привлекла внимание телеведущей Ольги Бузовой, которая поставила лайк и написала короткий комментарий.

В настоящее время запись на официальном аккаунте Габи заполнена комментариями русскоязычных пользователей самого разного содержания. Что думает об этом испанский футболист, неизвестно.

Ольга Бузова была замужем за футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым с лета 2012 года по декабрь 2016 года.

В конце декабря Бузова пожелала всем женщинам найти защитника, а не полузащитника. Габи играет в середине поля.

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