AFP

Ольга Бузова переключила внимание с Дмитрия Тарасова на Габи из «Атлетико»

Бузова переключила внимание с Тарасова на Габи
Eurosport

1 час назад

Испанец, вероятно, озадачен количеством комментариев под своим фото на неизвестном языке.

После победы в Кубке Испании над «Лас-Пальмасом» (2:0) капитан «Атлетико» Габи поздравил через инстаграм всю команду за отличную игру. Запись привлекла внимание телеведущей Ольги Бузовой, которая поставила лайк и написала короткий комментарий.

В настоящее время запись на официальном аккаунте Габи заполнена комментариями русскоязычных пользователей самого разного содержания. Что думает об этом испанский футболист, неизвестно.

  • Ольга Бузова была замужем за футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым с лета 2012 года по декабрь 2016 года.
  • В конце декабря Бузова пожелала всем женщинам найти защитника, а не полузащитника. Габи играет в середине поля.

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