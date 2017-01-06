AFP

The Independent: игроку «Севильи» Самиру Насри грозит дисквалификация на 4 года

The Independent: Насри грозит дисквалификация на 4 года
Eurosport

Вчера в 00:22

Эротический поход в частную клинику может стоить 29-летнему французу карьеры.

В конце декабря хакеры опубликовали в твиттере Насри сообщения о его сексуальной связи с врачом частной клиники Drip Doctors в Лос-Анджелесе. Инцидентом заинтересовалось ВАДА, поскольку в организм француза во время посещения клиники попало около литра витаминного раствора, что превышает допустимую правилами норму.

В настоящий момент расследование ведет Агентство здравоохранения в спорте Испании (AEPSAD), чей отчет будет предоставлен ВАДА. Представитель всемирного агентства Бен Николс подтвердил в разговоре с The Independent, что, если вина Насри будет доказана, футболисту грозит дисквалификация на срок до 4 лет.

Такой вариант маловероятен и будет зависеть от злонамеренности действий Насри и его желания улучшить игру за счет нарушения антидопинговых правил. В 2011 году нарушивший аналогичные правила Коло Туре был дисквалифицирован только на 6 месяцев. Ивуариец принял мочегонные таблетки жены для похудания.

  • Насри перешел летом в «Севилью» из «Сити» на правах аренды. В 15 матчах сезона-2016/17 он забил 3 гола.

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