Eurosport
AS: «Валенсия» арендует Симоне Дзадзу у «Ювентуса» с правом выкупа за 16 миллионов евро
Итальянца ждет вторая аренда за полгода.
Симоне Дзадза в январе станет игроком «Валенсии». Итальянец будет взят в аренду у «Ювентуса» до конца сезона с правом выкупа за 16 млн евро. При выполнении определенных условий выкуп Дзадзы станет обязательным.
В случае трансфера форварда сборной Италии «Валенсия» подойдет к границам финансового фэйр-плей, и для следующих приобретений «летучим мышам» придется расстаться с кем-то из имеющихся футболистов, передает AS.
- Первую половину сезона-2016/17 Дзадза провел в «Вест Хэме», но в 11 матчах не забил ни одного мяча.
- После 16 туров «Валенсия» занимает 17-е место в Ла Лиге.
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