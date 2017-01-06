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AS: «Валенсия» арендует Симоне Дзадзу у «Ювентуса» с правом выкупа за 16 миллионов евро

AS: «Валенсия» арендует Дзадзу с правом выкупа за 16 миллионов евро
Eurosport

14 ч. назад

Итальянца ждет вторая аренда за полгода.

Симоне Дзадза в январе станет игроком «Валенсии». Итальянец будет взят в аренду у «Ювентуса» до конца сезона с правом выкупа за 16 млн евро. При выполнении определенных условий выкуп Дзадзы станет обязательным.

В случае трансфера форварда сборной Италии «Валенсия» подойдет к границам финансового фэйр-плей, и для следующих приобретений «летучим мышам» придется расстаться с кем-то из имеющихся футболистов, передает AS.

  • Первую половину сезона-2016/17 Дзадза провел в «Вест Хэме», но в 11 матчах не забил ни одного мяча.
  • После 16 туров «Валенсия» занимает 17-е место в Ла Лиге.

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