Экс-президент «Валенсии»: «Гари Невилл – худший тренер, которого я когда-либо видел»

«Спортивный директор Хесус Гарсия Питарч должен уйти, потому что все, что он сделал, – это дерьмо. Гарсия говорит исключительно глупости и покупает дерьмовых футболистов.

Чем Питарч заслужил право руководить третьим клубом Испании? Я сыт по горло от его лжи. Зачем покупать плохих футболистов за 30 миллионов евро? Родриго не стоит таких денег, даже если его наполнить вином.

Зачем этот джентльмен заставляет всех ездить в Сингапур? Что Питарч знает о футболе? Назначенный им радиоведущий – англичанин – был худшим тренером, которого я когда-либо видел», – цитирует Ройга Marca

Пако Ройг работал президентом «Валенсии» в 1994-97 годах.

Гари Невилл возглавлял «Валенсию» во второй половине сезона-2015/16

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