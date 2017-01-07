AFP

«Реал» разгромил «Гранаду» и оторвался от «Барселоны» на 6 очков

«Реал» разгромил «Гранаду» и оторвался от «Барселоны» на 6 очков
Eurosport

8 ч. назад

Матч 17-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 5:0.

«Реал» Мадрид – «Гранада» – 5:0

Голы:

1:0 – Иско, 12'

2:0 – Карим Бензема, 20'

3:0 – Роналду, 27'

4:0 – Иско, 31'

5:0 – Каземиро, 58'

  • Начиная с сезона-2009/10, Роналду забил 271 гол в чемпионате. У Месси за этот период на 1 мяч меньше.
  • «Гранада» – любимая команда Бензема. Карим отгрузил ей в Примере уже десятый мяч.
  • «Реал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 28 матчей. До клубного рекорда 1997 года осталась 1 игра.
  • Отрыв «Реала» от «Барселоны» увеличился до шести очков.

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