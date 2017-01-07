AFP
«Реал» разгромил «Гранаду» и оторвался от «Барселоны» на 6 очков
Матч 17-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 5:0.
«Реал» Мадрид – «Гранада» – 5:0
Голы:
1:0 – Иско, 12'
2:0 – Карим Бензема, 20'
3:0 – Роналду, 27'
4:0 – Иско, 31'
5:0 – Каземиро, 58'
- Начиная с сезона-2009/10, Роналду забил 271 гол в чемпионате. У Месси за этот период на 1 мяч меньше.
- «Гранада» – любимая команда Бензема. Карим отгрузил ей в Примере уже десятый мяч.
- «Реал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 28 матчей. До клубного рекорда 1997 года осталась 1 игра.
- Отрыв «Реала» от «Барселоны» увеличился до шести очков.
Турнирная таблича чемпионата Испании
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