AFP

Форвард «Реала» Криштиану Роналду презентовал четвертый «Золотой мяч» перед матчем с «Гранадой»

Роналду презентовал четвертый «Золотой мяч» перед матчем с «Гранадой»
Eurosport

8 ч. назад

«Сантьяго Бернабеу» в восторге.

В субботу «Реал» принимал «Гранаду» в рамках 17-го тура Ла Лиги. Встречу предваряла торжественная церемония, на которой Криштиану Роналду продемонстрировал трибунам «Золотой мяч»-2016.

  • Роналду выиграл «Золотой мяч» 12 декабря, но не присутствовал на вручении из-за участия «Реала» в Клубном ЧМ.
  • Роналду получил награду в четвертый раз. Чаще награждался только Лионель Месси (5).
  • 9 января Криштиану может получить приз лучшему футболисту мира по версии ФИФА. Конкуренцию португальцу составляют Месси и Антуан Гризманн.
  • «Реал» разгромил «Гранаду» со счетом 5:0. На счету Роналду 1 мяч.

Все новости Ла Лиги

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Решающий розыгрыш из финала, после которого Ноле не вскинул победно хотя бы палец

01:37
Популярные видео
Непринужденная победа Фуркада, финишировавшего спиной
2 281 просмотров6 ч
Жесткое падение, доказывающее, что гигантский слалом – адское испытание
4 644 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться
1
Ольга Бузова наградила Габи из «Атлетико» тремя мощными смайликами в инстаграме
2
The Independent: игроку «Севильи» Самиру Насри грозит дисквалификация на 4 года
3
Экс-президент «Валенсии»: «Гари Невилл – худший тренер, которого я когда-либо видел»
4
«Ты червь». Пользователи твиттера заклевали Майкла Оуэна за шутку над весом Роналдо
5
Форвард «Реала» Криштиану Роналду презентовал четвертый «Золотой мяч» перед матчем с «Гранадой»
6
Лионель Месси унизил партнеров на тренировке, забив издевательски красивый гол
7
Хосеп Гвардиола: «Скажу Капелло, что не стану президентом «Барселоны» – это работа для Пике»
8
7 фото докторов из клиники, где Насри вляпался в секс-скандал
3 ч. назад
«Ты червь». Пользователи твиттера заклевали Майкла Оуэна за шутку над весом Роналдо
5 ч. назад
«Атлетико» обыграл «Эйбар» и вошел в зону Лиги чемпионов
6 ч. назад
5 ударов «Реала» по «Гранаде», продливших сладкую серию Зинедина Зидана
8 ч. назад
Форвард «Реала» Криштиану Роналду презентовал четвертый «Золотой мяч» перед матчем с «Гранадой»
8 ч. назад
«Реал» разгромил «Гранаду» и оторвался от «Барселоны» на 6 очков
Вчера в 00:36
Экс-президент «Валенсии»: «Гари Невилл – худший тренер, которого я когда-либо видел»
14 ч. назад
AS: «Валенсия» арендует Симоне Дзадзу у «Ювентуса» с правом выкупа за 16 миллионов евро
Вчера в 00:22
The Independent: игроку «Севильи» Самиру Насри грозит дисквалификация на 4 года