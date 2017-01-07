AFP
Форвард «Реала» Криштиану Роналду презентовал четвертый «Золотой мяч» перед матчем с «Гранадой»
«Сантьяго Бернабеу» в восторге.
В субботу «Реал» принимал «Гранаду» в рамках 17-го тура Ла Лиги. Встречу предваряла торжественная церемония, на которой Криштиану Роналду продемонстрировал трибунам «Золотой мяч»-2016.
- Роналду выиграл «Золотой мяч» 12 декабря, но не присутствовал на вручении из-за участия «Реала» в Клубном ЧМ.
- Роналду получил награду в четвертый раз. Чаще награждался только Лионель Месси (5).
- 9 января Криштиану может получить приз лучшему футболисту мира по версии ФИФА. Конкуренцию португальцу составляют Месси и Антуан Гризманн.
- «Реал» разгромил «Гранаду» со счетом 5:0. На счету Роналду 1 мяч.
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