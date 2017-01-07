AFP

«Ты червь». Пользователи твиттера заклевали Майкла Оуэна за шутку над весом Роналдо

«Ты червь». Пользователи твиттера заклевали Оуэна за шутку над весом Роналдо
Eurosport

3 ч. назад

Некоторых людей лучше не подкалывать.

В субботу бывшие звезды «Реала», получавшие в прошлом «Золотой мяч», присутствовали на торжественной презентации награды Криштиану Роналду на «Сантьяго Бернабеу». В число приглашенных гостей вошли партнеры по «Галактикос» середины 2000-х Майкл Оуэн и Роналдо.

В твиттере англичанин отпустил шутку по поводу одноклубника:

«Я думал, что пополнел, до тех пор пока не увидел моего старого товарища Ронни».

Поклонники Феномена восприняли легкий троллинг Оуэна близко к сердцу.

«Он тебе не товарищ. Он, наверное, даже не помнит, как тебя зовут, червь».

«Наверное, со скамейки запасных он казался меньше, Майкл».

«Не проявляй неуважения к человеку, которого ты не стоишь».

«Возможно, он в 2 раза больше тебя, но он также был и в 2 раза лучше как игрок, чем ты»

«Lol. Он повернул голову в сторону и спрашивает, что это за парень рядом с Фигу и не по ошибке ли он тут находится».

«Если бы я был величайшим форвардом в истории, я бы тоже наслаждался жизнью после окончания карьеры. Ты не достоин бутсы ему зашнуровывать».

«Даже сейчас он в 10 раз более классный футболист, чем ты когда-либо был».

«Ты навсегда останешься в тени это человека».

«Ха-ха-ха. Все любят вас, Майкл, это видно».

  • Роналдо получал «Золотые мячи» в 1997 и 2002 годах. Оуэн – в 2001 году.

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