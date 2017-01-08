Зинедин Зидан: «Сейчас у «Реала» лучший период с тех пор, как я стал тренером»

Зизу излучал счастье на пресс-конференции после рагрома «красных» (5:0). «Сейчас у «Реала» лучший период с тех пор, как я стал тренером. Мы играли очень хорошо, и я рад этой победе. Делать то, что творит наша команда, очень непросто».

Роналду показал свой четвертый «Золотой мяч» на «Сантьяго Бернабеу». Зидан в очередной поздравил португальца с завоеванием приза. «Я очень рад за Криштиану. Те из нас, кто стоял за ним на вручении, имеют максимум один или два «ЗМ», а у него их четыре», – передает слова француза Marca.

«Реал» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 39 матчей.

Команда Зидана возглавляет таблицу Примеры с 40 набранными очками.

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