Лионель Месси и Луис Суарес заставили помощника Энрике страдать на тренажере

Луис Суарес загрузил в интернет ролик, на котором он и Месси тренируют моторику на специальной машине перед матчем чемпионата Испании против «Вильярреала». В то время, как игроки спокойно выполняли упражнение, рядом с ними мучился помощник Луиса Энрике Пепе Коста.

Marca сообщает, что Месси и Суаресу нравится, когда тренер выполняет упражнения вместе с ними.

«Барселона» занимает третье место в Примере, проигрывая «Реалу» 6 баллов.

Матч против «Вильярреала» начнется 8 января в 22:45 (мск). Eurosport.ru проведет онлайн-трансляцию встречи.

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