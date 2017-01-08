Eurosport

Лионель Месси и Луис Суарес заставили помощника Энрике страдать на тренажере

Месси и Суарес заставили помощника Энрике страдать на тренажере
Eurosport

14 ч. назад

Жуткое извательство, снятое на телефон уругвайца, попало в сеть.

Луис Суарес загрузил в интернет ролик, на котором он и Месси тренируют моторику на специальной машине перед матчем чемпионата Испании против «Вильярреала». В то время, как игроки спокойно выполняли упражнение, рядом с ними мучился помощник Луиса Энрике Пепе Коста.

Marca сообщает, что Месси и Суаресу нравится, когда тренер выполняет упражнения вместе с ними.

  • «Барселона» занимает третье место в Примере, проигрывая «Реалу» 6 баллов.
  • Матч против «Вильярреала» начнется 8 января в 22:45 (мск). Eurosport.ru проведет онлайн-трансляцию встречи.

Больше новостей про Месси в телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Изящная победа Коукаловой, которую не скрыл даже туман

02:44
Популярные видео
Провальный финиш Фуркада в адическом тумане, откуда выскочил Шемпп
7 235 просмотров9 ч
Кучеров, Наместников и Нестеров придумали гол «Тампы», но слили «Филадельфии»
 555 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться
1
«Ты червь». Пользователи твиттера заклевали Майкла Оуэна за шутку над весом Роналдо
2
Ольга Бузова наградила Габи из «Атлетико» тремя мощными смайликами в инстаграме
3
Распределяющая шляпа. На какой позиции ждут Филиппе Коутиньо в «Барселоне»
4
Форвард «Реала» Криштиану Роналду презентовал четвертый «Золотой мяч» перед матчем с «Гранадой»
5
Лионель Месси и Луис Суарес заставили помощника Энрике страдать на тренажере
6
The Independent: игроку «Севильи» Самиру Насри грозит дисквалификация на 4 года
7
Экс-президент «Валенсии»: «Гари Невилл – худший тренер, которого я когда-либо видел»
8
Лионель Месси унизил партнеров на тренировке, забив издевательски красивый гол
43 мин. назад
Полузащитник «Астаны» подписал контракт с «Валенсией»
1 час назад
Лионель Месси спас «Барселону» от поражения «Вильярреалу»
1 час назад
Jutarnji List: Иван Ракитич перейдет из «Барселоны» в «Манчестер Сити»
14 ч. назад
Лионель Месси и Луис Суарес заставили помощника Энрике страдать на тренажере
14 ч. назад
Зинедин Зидан: «Сейчас у «Реала» лучший период с тех пор, как я стал тренером»
15 ч. назад
Распределяющая шляпа. На какой позиции ждут Филиппе Коутиньо в «Барселоне»
1 час назад
Месси со штрафного выжал ничью для «Барселоны»
8 ч. назад
«Ты червь». Пользователи твиттера заклевали Майкла Оуэна за шутку над весом Роналдо