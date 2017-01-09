Eurosport
Лионель Месси спас «Барселону» от поражения «Вильярреалу»
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Вильярреалом» – 1:1.
«Вильярреал» – «Барселона» – 1:1
Голы:
1:0 – Никола Сансоне, 50'
1:1 – Лионель Месси, 90'
Удаление:
Хауме Коста («Вильярреал»), 90+4'
- Ранее каталонский клуб уступил «Атлетику» в первой встрече Кубка Испании – 1:2.
- После этого матча «Барселона» осталась на третьем месте в чемпионате, отставая от «Реала» на 5 очков.
- «Желтая субмарина» осталась на пятой строчке, проигрывая «Атлетико» 1 балл.
- Следующие матчи команды проведут в Кубке Испании 11 января.
- «Вильярреал» сыграет с «Реал Сосьедад» в 21:00 по московскому времени.
- «Барса» встретится с «Атлетиком» из Бильбао в 23:15 по Москве.
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