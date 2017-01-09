Eurosport

Лионель Месси спас «Барселону» от поражения «Вильярреалу»

Месси спас «Барселону» от поражения «Вильярреалу»
Eurosport

1 час назад

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Вильярреалом» – 1:1.

«Вильярреал» – «Барселона» – 1:1

Голы:

1:0 – Никола Сансоне, 50'

1:1 – Лионель Месси, 90'

Удаление:

Хауме Коста («Вильярреал»), 90+4'

  • Ранее каталонский клуб уступил «Атлетику» в первой встрече Кубка Испании – 1:2.
  • После этого матча «Барселона» осталась на третьем месте в чемпионате, отставая от «Реала» на 5 очков.
  • «Желтая субмарина» осталась на пятой строчке, проигрывая «Атлетико» 1 балл.
  • Следующие матчи команды проведут в Кубке Испании 11 января.
  • «Вильярреал» сыграет с «Реал Сосьедад» в 21:00 по московскому времени.
  • «Барса» встретится с «Атлетиком» из Бильбао в 23:15 по Москве.

Таблица чемпионата Испании

Календарь и результаты чемпионата Испании

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Изящная победа Коукаловой, которую не скрыл даже туман

02:44
Популярные видео
Провальный финиш Фуркада в адическом тумане, откуда выскочил Шемпп
7 247 просмотров9 ч
Кучеров, Наместников и Нестеров придумали гол «Тампы», но слили «Филадельфии»
 557 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться
1
«Ты червь». Пользователи твиттера заклевали Майкла Оуэна за шутку над весом Роналдо
2
Ольга Бузова наградила Габи из «Атлетико» тремя мощными смайликами в инстаграме
3
Распределяющая шляпа. На какой позиции ждут Филиппе Коутиньо в «Барселоне»
4
Форвард «Реала» Криштиану Роналду презентовал четвертый «Золотой мяч» перед матчем с «Гранадой»
5
Лионель Месси и Луис Суарес заставили помощника Энрике страдать на тренажере
6
The Independent: игроку «Севильи» Самиру Насри грозит дисквалификация на 4 года
7
Экс-президент «Валенсии»: «Гари Невилл – худший тренер, которого я когда-либо видел»
8
Лионель Месси унизил партнеров на тренировке, забив издевательски красивый гол
41 мин. назад
Полузащитник «Астаны» подписал контракт с «Валенсией»
1 час назад
Лионель Месси спас «Барселону» от поражения «Вильярреалу»
1 час назад
Jutarnji List: Иван Ракитич перейдет из «Барселоны» в «Манчестер Сити»
14 ч. назад
Лионель Месси и Луис Суарес заставили помощника Энрике страдать на тренажере
14 ч. назад
Зинедин Зидан: «Сейчас у «Реала» лучший период с тех пор, как я стал тренером»
15 ч. назад
Распределяющая шляпа. На какой позиции ждут Филиппе Коутиньо в «Барселоне»
1 час назад
Месси со штрафного выжал ничью для «Барселоны»
8 ч. назад
«Ты червь». Пользователи твиттера заклевали Майкла Оуэна за шутку над весом Роналдо