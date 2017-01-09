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Jutarnji List: Иван Ракитич перейдет из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

Jutarnji List: Ракитич перейдет из «Барселоны» в «Манчестер Сити»
Eurosport

1 час назад

Хорват недоволен игровым временем.

Иван Ракитич не попал в заявку на воскресный матч с «Вильярреалом» и в ближайшее время, скорее всего, сменит клуб. Переговоры с «Барселоной» о трансфере хорватского полузащитника ведет «Манчестер Сити».

Хосеп Гвардиола желает заполучить Ракитича уже в январе, а сам 28-летний футболист недоволен нынешним положением в каталонском клубе, передает Jutarnji List.

  • Ракитич не провел ни одной полной игры в Ла Лиге с 29 октября, а в последних 3 матчах участия не принял.
  • Покупка хорвата у «Севильи» летом 2014 года обошлась «сине-гранатовым» в 18 млн евро.

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