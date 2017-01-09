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Полузащитник «Астаны» подписал контракт с «Валенсией»

Полузащитник «Астаны» подписал контракт с «Валенсией»
Eurosport

41 мин. назад

Неманья Максимович сменил Казахстан на Испанию.

Полузащитник «Астаны» и сборной Сербии Неманья Максимович пополнит ряды «Валенсии». Контракт 21-летнего полузащитника с «летучими мышами» рассчитан до 2021 года и предусматривает возможность продления на 1 сезон.

Официального заявления пока нет, поскольку в «Валенсии» еще не определились, усилит ли Максимович команду немедленно или летом, передает Cadena SER. В июле серб станет свободным агентом, а за январский трансфер «Валенсии» придется выложить 300 тысяч евро.

В распоряжение издания поступили фотографии с подписания Неманьей контракта.

  • Максимович выступает за «Астану» с февраля 2015 года. В Казахстане он стал двукратным чемпионом страны и выиграл Кубок Казахстана-2015.
  • В чемпионате Казахстана-2016 серб провел 31 матч и забил 3 мяча.
  • Максимович – победитель Евро-2013 до 19 лет и ЧМ-2015 до 20 лет.

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