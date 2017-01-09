Всплытие покажет. Лионель Месси спас «Барселону» в матче с «Вильярреалом»

В первое воскресенье после Рождества-2017 было две причины выбрать матч «Барселоны» с «Вильярреалом», а не вторую серию «Шерлока»:

После первого эпизода кажется, что смотреть на Камбербэтча не так весело, как на Месси, Суареса и Неймара.

Шансов проиграть у «Барсы» было больше, чем у Мэри Ватсон выжить в продолжении сериала.

Известно, что каталонцы с тяжелой головой выходят с зимнего перерыва. Труднее ситуация только после матчей сборных, когда MSN поочередно сдирает наклейки с чемоданов, вернувшись с другого конца света. Два предыдущих сезона сине-гранатовые не побеждали во встречах чемпионата, открывавших календарный год. Поражение в Кубке от «Атлетика» дало еще больше тревог за победу на «Эль Мадригале».

В вакууме состав «Барсы» против «Вильярреала» выглядел самым боевым, но в нем не было Ивана Ракитича. Хорватские медиа уже галдят о том, что Луис Энрике поссорился с опорником, вывел его из заявки (это правда) и продаст зимой в «Ман Сити». Заметно, что игра команды отличается от той, что приносила очки по осени, когда все было хорошо. И дело даже не в том, что Андре Гомиш, занявший место Ракитича в основе, играет на 5, а не на 35 миллионов евро, а в ощущении усталости. Прежней легкости, которая восхищала при взгляде на игру «блауграны», нет совсем, и сейчас нет сомнений, что конфликт тренера и игрока тревожит всю команду.

Луис Энрике уже был в этой роли и чувствовал себя даже хуже. Два года назад, тоже зимой, против него был бог «Барселоны», и тогда охотно верилось в то, что Лео Месси истерично говорит президенту Бертомеу, чтобы он убрал этого чудика с поста тренера. Но потом коуч и форвард поняли друг друга и вместе смели всех во второй половине сезона-2014/15.

Раньше если каталонцы контролировали мяч, они спокойно забирались в штрафную. Передачи и открывания не создавали для них никаких проблем, разница была лишь во времени и зависела лишь от класса обороны соперника. «Вильярреал» пропустил меньше всех в этом сезоне (даже меньше убийц из мадридского «Атлетико») и хищно смотрит на Лигу чемпионов.

Тригейрос с Бруно Сориано внимательно смотрели за перемещениями сине-гранатовых по их опорной зоне, но не подпускали соперников к воротам. 70% владения мячом не давали каталонцам привычного преимущества в давлении, ведь «желтая субмарина», как плетью, хлестала их контратаками. Практически все рывки Сансоне, Пато и Роберто Сориано завершались ударами по воротам, и каждый из этих шлепков не выглядел отчаянным – скорее, продуманным и отработанным.

Кучу свободных зон при потерях впереди «Барселона» не заделала до конца матча, поэтому Никола Сансоне легко умотал в быстрый прорыв, открылся под передачу Алешандре Пато и закатил мяч в ворота Тер Штегена. Статистика после этого гола была поразительной: именно итальянец совершил все удары в створ «Вильярреала», он обрел свою лигу, забив за полсезона в Испании столько же, сколько за весь прошлый чемпионат в Италии.

Луис Энрике медлил с заменами и ждал, пока произойдет чудо, но Неймар все мазал, а Суарес был где угодно, только не на острие нападения. Выход Турана вместо Диня добавил огня навалу «Барселоны», спровоцировал пару острых эпизодов впереди, но только четче выявил основную проблему – команда не забивает в сложных эпизодах, когда должна это делать. «Вильярреал» не дает шансов раскатать себя под гол в пустые ворота.

Фран Эскриба получил лишнюю пробоину, оставшись в конце матча без лучшего защитника Мусаккьо, но совсем перископ хозяев опустил Лео Месси. Его штрафные так же беспощадны, как решающие мячи Серхио Рамоса: подключают к электрическому стулу быстрее мужчин из Алькатраса.

Это очередной, новый, миллионный, знакомый, привычный гол Лионеля, которые появляются ниоткуда, хотя каждый из нас видел таких не один и не два. «Барселона» не заслужила очков в этой игре, «Вильярреал» заслужил подняться в четверку в Испании, но всем плевать, если защитник фолит перед штрафной, а мяч установлен перед Месси.

«Вильярреал» – «Барселона» – 1:1

Новости чемпионата Испании

Все-все-все главные истории в вашем телеграме