Жерар Пике: «Сориано дважды сыграл рукой – судьи дают все больше поводов для разговоров»

«Бруно Сориано дважды четко сыграл рукой в штрафной. У Маскерано тоже был такой момент, но дело в умышленности.

Вы сами все видели. С каждой неделей они [судьи] дают все больше поводов для разговоров. Всем очевидно, что произошло сегодня на поле, и добавить здесь нечего.

Мы играли намного лучше «Вильярреала», но некоторые детали нужно проанализировать. Борьба в Ла Лиге еще не завершена. Я убежден, что мы можем перевернуть ситуацию и стать чемпионами, но кое-что в игре следует исправить», – цитирует Пике Marca.

После поражения от «Атлетика» в Кубке Испании несколькими днями ранее супруг Шакиры пожаловался, что в ворота басков не назначили несколько 11-метровых.

«Барселона» избежала поражения от «Вильярреала» благодаря голу Лионеля Месси на 90-й минуте.

Команда Луиса Энрике опустилась на третье место, пропустив вперед «Севилью», а отставание от «Реала» достигло 5 очков. При этом мадридцы имеют игру в запасе.

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