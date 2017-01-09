AFP

Лионель Месси и другие игроки «Барселоны» не поедут на вручение награды ФИФА футболисту года

Месси и другие игроки «Барселоны» не поедут на вручение награды ФИФА футболисту года
Eurosport

6 ч. назад

Никто из каталонцев не пожмет руку Криштиану Роналду.

9 января «Барселона» выпустила заявление относительно церемонии вручения награды The Best, которая пройдет в Цюрихе. В делегацию каталонского клуба войдут семь человек из руководства во главе с президентом Хосепом Марией Бартомеу.

Ни один футболист или тренер сине-гранатовых в Швейцарию не поедет из-за подготовки к ответной игре Кубка Испании против «Атлетика» из Бильбао.

  • На новую награду ФИФА The Best претендуют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Антуан Гризманн. Церемония начнется 9 января в 20:30 мск.
  • До 2016 года ФИФА вручала «Золотой мяч» совместно с France Football, но издание отказалось от продолжения сотрудничества.
  • «Барселона» проиграла «Атлетику» в первом матче со счетом 1:2. Ответная встреча намечена на 11 января.

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