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Radio Marca: Мартин Эдегор арендован «Херенвеном» до июня 2018 года

Radio Marca: Эдегор арендован «Херенвеном» до июня 2018 года
Eurosport

15 ч. назад

Звездный час норвежца подошел к концу. Или не подошел.

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», перейдет в «Херенвен» на правах полуторагодичной аренды. Об этом сообщает журналист Radio Marca Хосе Луис Санчес.

  • Эдегор сыграл два матча в основном составе «Реала» за два года.
  • В составе «Кастильи» он сыграл 59 матчей в Сегунде и забил 5 мячей.
  • «Реал» заплатил за 16-летнего Эдегора 5 миллионов евро и предложили зарплату 2,25 миллиона евро в год.

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