Вандалы изуродовали статую Лионеля Месси в Буэнос-Айресе

Монумент Месси в родном городе аргентинца Буэнос-Айресе стал жертвой вандалов. Композиция, презентованная в июне 2016 года в фешенебельном районе Пуэрто-Мадеро, лишилась головы и половины туловища. Найти хулиганов пока не удалось, передает The Sun.

Похожий инцедент произошел со статуей Роналду в январе 2016-го: тогда после победы Месси в голосовании за «Золотой мяч» на ней появилась фамилия аргентинца.

Роналду стал лучшим футболистом мира по версии ФИФА, Месси занял второе место.

В 2016 году Лео не выиграл ни одной личной награды.

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