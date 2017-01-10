Eurosport
Маурисио Почеттино: «Никогда не возглавлю «Барселону»
Аргентинца в ведущем клубе Каталонии не будет.
Главный тренер «Тоттенхэма» заявил, что ни при каких обстоятельствах не сядет в кресло главного тренера «Барселоны». Основной причиной аргентинец назвал тот факт, что он предан «Эспаньолу», которому посвятил 8 лет карьеры игрока и 3 года как тренер.
Ранее появилась информация, что «Барселона» рассматривает Почеттино в качестве замены Луису Энрике.
- Почеттино выступал за «Эспаньол» 1994-го по 2000-й и с 2004-го по 2006 год.
- С 2009-го по 2012-й аргентинец тренировал каталонскую команду.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте