Маурисио Почеттино: «Никогда не возглавлю «Барселону»

Главный тренер «Тоттенхэма» заявил, что ни при каких обстоятельствах не сядет в кресло главного тренера «Барселоны». Основной причиной аргентинец назвал тот факт, что он предан «Эспаньолу», которому посвятил 8 лет карьеры игрока и 3 года как тренер.

Ранее появилась информация, что «Барселона» рассматривает Почеттино в качестве замены Луису Энрике.

Почеттино выступал за «Эспаньол» 1994-го по 2000-й и с 2004-го по 2006 год.

С 2009-го по 2012-й аргентинец тренировал каталонскую команду.

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