AFP
Криштиану Роналду: «С моим новым призом нет проблем – он не облагается налогами»
Лучший из лучших включил самоиронию.
Нападающий «Реала» прокомментировал победу в голосовании ФИФА за звание лучшего футболиста мира в 2016 году. «С моей новой наградой нет никаких проблем. Это приз для лучших, и он достался лучшему – мне. Все логично.
Кроме того, мне надоели слухи о своих деньгах. Я не делал ничего плохо и не собираюсь. К счастью, этот приз не облагается налогами», – пошутил Роналду в интервью ESPN.
- В 2016-м португалец выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы и «Золотой мяч».
- Читатели Eurosport.ru признали Криштиану Роналду лучшим игроком года.
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