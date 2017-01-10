Андрес Иньеста извинился за отсутствие «Барселоны» на церемонии ФИФА

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста вышел в прямой эфир во время награждения ФИФА и извинился за отсутствие на церемонии игроков «Барселоны».

«На правах капитана я хотел бы поблагодарить ФИФА за то, что мы попали в команду года. Также я хотел бы извиниться за наше отсутствие на церемонии, но у нас очень важный матч в Кубке Испании, к которому мы должны подготовиться», – объяснил полузащитник.

Из «Барселоны» в команду года попали Лео Месси, Луис Суарес, Жерар Пике и Андрес Иньеста.

Месси занял второе место в голосовании за лучшего игрока мира.

11 января «Барселона» проведет ответный матч Кубка Испании против «Атлетика». Первая встреча завершилась победой басков 2:1.

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