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Андрес Иньеста извинился за отсутствие «Барселоны» на церемонии ФИФА

Иньеста извинился за отсутствие «Барселоны» на церемонии ФИФА
Eurosport

11 ч. назад

Капитан принял удар на себя.

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста вышел в прямой эфир во время награждения ФИФА и извинился за отсутствие на церемонии игроков «Барселоны».

«На правах капитана я хотел бы поблагодарить ФИФА за то, что мы попали в команду года. Также я хотел бы извиниться за наше отсутствие на церемонии, но у нас очень важный матч в Кубке Испании, к которому мы должны подготовиться», – объяснил полузащитник.

  • Из «Барселоны» в команду года попали Лео Месси, Луис Суарес, Жерар Пике и Андрес Иньеста.
  • Месси занял второе место в голосовании за лучшего игрока мира.
  • 11 января «Барселона» проведет ответный матч Кубка Испании против «Атлетика». Первая встреча завершилась победой басков 2:1.

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