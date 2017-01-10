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Неймар исполнил фитоняшку, пока Криштиану Роналду получал приз лучшему игроку года

Неймар исполнил фитоняшку, пока Роналду получал приз лучшему игроку года
Eurosport

11 ч. назад

Бразилец скрасил горе тренировкой в зале.

Футболисты «Барселоны» не приехали на церемонию ФИФА, где вручались награды лучшему игроку, тренеру и символической сборной года. Капитан каталонцев Андрес Иньеста объяснил отсутствие подготовкой к ответному матчу с «Атлетиком» в Кубке Испании (первую встречу на выезде «блауграна» проиграла – 1:2).

Неймар готовился к игре примерно вот так.

  • Из «Барселоны» в команду года попали Лео Месси, Луис Суарес, Жерар Пике и Андрес Иньеста.
  • Месси занял второе место в голосовании за лучшего игрока мира.

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