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Дженнифер Лопес подарила кузине встречу с форвардом «Реала» Криштиану Роналду
Крутой подарок на день рождения.
Девушка праздновала день рождения в ночном клубе Мадрида. Самый крутой подарок Риос подарила ее кузина Дженнифер Лопес, пригласившая на вечеринку Криштиану Роналду. Риос – большая поклонница португальца, который вечером того же дня стал лучшим игроком года по версии ФИФА.
Джей Ло пришла на вечеринку в футболке «Реала».
- Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016.
- Дженнифер Лопес – американская актриса и певица.
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