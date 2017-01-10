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Дженнифер Лопес подарила кузине встречу с форвардом «Реала» Криштиану Роналду

Дженнифер Лопес подарила кузине встречу с Роналду
Eurosport

10 ч. назад

Крутой подарок на день рождения.

Девушка праздновала день рождения в ночном клубе Мадрида. Самый крутой подарок Риос подарила ее кузина Дженнифер Лопес, пригласившая на вечеринку Криштиану Роналду. Риос – большая поклонница португальца, который вечером того же дня стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

Джей Ло пришла на вечеринку в футболке «Реала».

  • Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016.
  • Дженнифер Лопес – американская актриса и певица.

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