13 согревающих фото леди, которая дарит встречу с Криштиану Роналду на дни рождения

Двоюродная сестра Джей-Ло очень любит футбол и одного португальского нападающего «Реала». Известная певица знает об этом и просто подарила кузине живого Криша на день рождения.

Есть несколько причин, по которым Роналду не мог отказать Дженни.

Первая причина

Вторая

Третья

Четвертая

Пятая

Шестая

Седьмая

Восьмая

Девятая

Десятая

Одиннадцатая

Двенадцатая

Тринадцатая

Роналду 9 января получил приз лучшему игроку 2016 года по версии ФИФА.

Футболисты «Барселоны» не приехали на церемонию.

Криш был замечен на вечеринке Джей-Ло еще в октябре в компании с Конором Макгрегором.

Канал в телеграме, который любит Джей-Ло больше вас