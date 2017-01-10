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Примера опротестует увеличение участников ЧМ

Примера опротестует увеличение участников ЧМ
Eurosport

7 ч. назад

Босс испанского чемпионата назвал Инфантино аналогом Блаттера.

«Это расширение абсолютно нас не устраивает. Мы сообщили об этом президенту ФИФА: мы направили письмо в конце прошлой недели. Используемые для принятия решения методы неприемлемы.

2 месяца назад Инфантино встречался с международной ассоциацией футбольных лиг. Он заверил, что будет советоваться с нами по вопросам, касающимся профессионального футбола. Но он этого не сделал. Инфантино ведет себя как Блаттер, который принимал решения в одиночку, не заботясь о мнении других.

Это решение будет иметь огромные последствия. Будет больше матчей, и больше футболистов будут участвовать в турнире. Это расширение – легкий путь расширить соревнование, не платя при этом главным действующим лицам», – цитирует Тебаса L'Equipe.

  • Во вторник ФИФА объявила об увеличении участников ЧМ с 32 до 48 команд.
  • Новый формат вступит в силу на ЧМ-2026.
  • Финальные стадии будут проходить по схеме 16 групп по 3 команды.

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