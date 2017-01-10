Eurosport
«Севилья» арендовала нападающего «Интера» футболиста сборной Черногории Стевана Йоветича
Он будет бегать за испанский клуб до июня.
О переходе Стевана Йоветича в «Севилью» на правах аренды «Интер» объявил на своем официальном сайте. «Стеван Йоветич присоединился к «Севилье» до 30 июня 2017 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста», – говорится в сообщении «нерадзурри».
- В сезоне-2016/17 Стеван Йоветич появился на поле 5 раз.
- На его счету 0 голов и 0 ассистов за 72 минуты игрового времени в Серии А.
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