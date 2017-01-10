Форвард «Реала» Криштиану Роналду: «Думаю, я уже вошел в историю футбола»

«Думаю, мне уже удалось войти в историю футбола. Я стремился к этому с самого детства. Не просто быть футболистом, а стать звездой и все время претендовать на звание лучшего. И у меня получилось.

Трофеи говорят за себя: и титулы, и индивидуальные награды, и статистические рекорды. Я горжусь этим, и это мотивирует работать так же, как я работал все эти годы.

Нет никакого секрета. Это плоды тяжелой и кропотливой работы. Я играю за клуб, который дает мне возможность бороться за множество трофеев. То же касается и сборной.

Это год, когда сбылись все мои мечты. Коллективная игра, индивидуальное выступление, результаты клуба и результаты национальной команды – все сошлось.

Цели на 2017-й? Те же, что и всегда. Впереди новые вызовы. Новые трофеи, за которые можно побороться. Новые голы. Хочу выигрывать как можно больше, делая вклад в игру команды, и, по возможности, добиваться индивидуальных достижений тоже», – цитирует Роналду официальный сайт ФИФА.

Криштиану выиграл «Золотой мяч»-2016.

31-летний форвард стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

В 2016-м Роналду выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы.

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