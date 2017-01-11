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Воро Гонсалес будет исполнять обязанности главного тренера «Валенсии» до конца сезона
«Летучие мыши» не будут искать более именитого специалиста.
«Мы выражаем полную поддержку Воро Гонсалесу, который будет исполнять обязанности главного тренера команды до конца сезона, и подчеркиваем уверенность в способностях тренерского штаба улучшить положение «Валенсии» в ближайшие месяцы», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
- Веро Гонсалес принял команду после ухода Чезаре Пранделли. Ранее он уже исполнял обязанности тренера «Валенсии» после отставки Гари Невилла в ноябре 2015 года.
- «Валенсия», набрав 13 очков в 17 матчах, занимает 17-е место в таблице Примеры.
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