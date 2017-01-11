Воро Гонсалес будет исполнять обязанности главного тренера «Валенсии» до конца сезона

«Мы выражаем полную поддержку Воро Гонсалесу, который будет исполнять обязанности главного тренера команды до конца сезона, и подчеркиваем уверенность в способностях тренерского штаба улучшить положение «Валенсии» в ближайшие месяцы», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Веро Гонсалес принял команду после ухода Чезаре Пранделли. Ранее он уже исполнял обязанности тренера «Валенсии» после отставки Гари Невилла в ноябре 2015 года.

«Валенсия», набрав 13 очков в 17 матчах, занимает 17-е место в таблице Примеры.

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